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Рада зробила крок до подолання кризи неплатежів на ринку електроенергії

Автор: РБК-Україна

Верховна рада схвалила за основу законопроект для подолання кризи неплатежів на ринку електроенергії. Йдеться про проект закону №3364-1-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 274 парламентарі.

Закон пропонує врегулювати сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO. Вона передбачає, що оператор системи передачі користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління; магістральні та міждержавні електричні мережі. Однак це майно залишається у власності держави.

Проект визначає:

  • особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO;
  • обов’язки регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO;
  • вимоги до незалежності власника системи передачі.

Документ передбачає, що суб'єктом управління об'єктами держвласності, що використовуються у діяльності з передачі електроенергії, може бути лише уповноважене Кабінетом міністрів міністерство.

При цьому виключно за погодженням з Кабміном приймаються рішення щодо правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у передачі е/е.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Рада провалила закон для погашення боргів на ринку електроенергії. Народні депутати не підтримали в першому читанні відповідний законопроект авторства Кабінету міністрів №3960.

Як писало РБК-Україна, в липні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

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Новини України Верховна РадаЕлектроенергія
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