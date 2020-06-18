Рада зробила крок до "народовладдя": що пропонує закон про референдум

Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя. Документ пропонує передбачити електронне голосування на всеукраїнському референдумі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 252 нардепи.

Суть закону

Закон пропонує такі види всеукраїнського референдуму по предмету:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Розширюється коло суб'єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники або опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані в ЦВК.

"Ключовою новацією законопроекту... є визначення можливості введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань", - зазначено в пояснювальній записці до закону.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму закон пропонує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

Норми про введення процедур електронних голосувань повинні набрати чинності з початком роботи цієї системи після прийняття відповідного рішення ЦВК і його оприлюднення у газеті "Голос України" та на офіційному веб-сайті комісії.

Референдум зі зміни території

Закон визначає, що всеукраїнський референдум про зміну території України - це форма прийняття громадянами України, мають право голосу, рішення про затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, прийнятого ВР.

Референдум призначається постановою Ради.

Відзначимо, питання всеукраїнського референдуму пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

Референдум про затвердження змін до розділів Конституції

Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Основного закону призначає президент.

Відзначимо, на цьому референдумі затверджується законопроект про відповідні зміни в Конституцію, який до цього прийняла Рада відповідно до Основного закону.

Референдум за народною ініціативою

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом на вимогу не менш як трьох мільйонів українців. При цьому підписи за його проведення повинні зібрати не менше ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць нашої держави і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній з них.

Не пізніше як на п'ятнадцятий день після одержання рішення ЦВК про підсумки збору підписів громадян України президент видає указ про проголошення такого референдуму.

В указі визначено дату його проведення, якою є остання неділя 60-денного терміну з дня видання указу, і питання загальнодержавного значення, що виносяться на референдум за народною ініціативою.

Питанням цього референдуму може бути і втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Текст законопроекту про припинення дії законом України або окремими його положеннями, який пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, не може бути змінений після того, як його затвердить більшість зареєстрованих учасників зборів щодо проведення такого референдуму.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що в середньому вартість проведення одного референдуму складає 2 млрд гривень, проте в законі Зеленського передбачено обмеження на суму проведення.

Як писало РБК-Україна, в "Слузі народу" розраховують, що закон про всеукраїнський референдум у цілому нардепи зможуть схвалити восени.