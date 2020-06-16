Рада зробила крок до легалізації заробітчан

Верховна рада зробила крок до легалізації трудових мігрантів. Парламент схвалив за основу відповідний законопроект №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 248 народних депутатів.

Закон пропонує:

заборонити компаніям, що працюють y сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного шукача роботи за працевлаштування за кордон;

адміністративну відповідальність за порушення такими компаніями заборони на стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні або за кордоном.

Після остаточного ухвалення закону український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії-посереднику за вакансію; а на компанії-порушники будуть накладати штраф (2-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів).

"Шахрайство суттєво зменшиться, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима чи відправляють людей незрозуміло куди", - вказано у пояснювальній записці.

У випадку, якщо компанія-посередник буде погано працювати, брехати здобувачу про вакансію та умови роботи, то не отримає від роботодавця свою оплату.

Нагадаємо, Україна і Польща мають намір укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів.

Як писало РБК-Україна, на початку травня НБУ на основі прогнозу економічного розвитку країн-реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік.