Рада зробила крок до легалізації заробітчан

Трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії-посереднику за вакансію
Верховна рада зробила крок до легалізації трудових мігрантів. Парламент схвалив за основу відповідний законопроект №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 248 народних депутатів.
Закон пропонує:
Після остаточного ухвалення закону український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії-посереднику за вакансію; а на компанії-порушники будуть накладати штраф (2-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів).
"Шахрайство суттєво зменшиться, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима чи відправляють людей незрозуміло куди", - вказано у пояснювальній записці.
У випадку, якщо компанія-посередник буде погано працювати, брехати здобувачу про вакансію та умови роботи, то не отримає від роботодавця свою оплату.
Нагадаємо, Україна і Польща мають намір укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів.
Як писало РБК-Україна, на початку травня НБУ на основі прогнозу економічного розвитку країн-реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік.
Автор: Юлия Струк