Рада зробила перший крок до визначення умов створення ВЦА

Верховна рада зробила перший крок до визначення умов створення військово-цивільних адміністрацій. Парламентарії підтримали зконопроект № 3913 "Про внесення змін до деяких законів про створення військово-цивільних адміністрацій" за основу в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 240 нардепів.

У проекті прописано, що військово-цивільні адміністрації ОТО, відповідно до затверджених Кабінетом міністрів України територій територіальних громад, можуть бути утворені в разі, якщо Центральна виборча комісія встановлює неможливість забезпечити підготовку і проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Так, 28 липня президент Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Сєверодонецьку Луганської області.

А раніше Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Лисичанську.

Як писало РБК-Україна, в 2016 році п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом ліквідував шість ВЦА в Донецькій області та дві - в Луганській області.