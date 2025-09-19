ua en ru
Рада начала рассмотрение бюджета-2026: как будет идти процесс и когда примут документ

Украина, Пятница 19 сентября 2025 13:16
Рада начала рассмотрение бюджета-2026: как будет идти процесс и когда примут документ Фото: Рада начала рассмотрение бюджета-2026 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год. Это первый этап длительного процесса, который должен закончится через два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию проекта в Раде.

Перед этим правительство представило проект №14000 в сессионном зале. Докладчиком был министр финансов Сергей Марченко.

Постановление об отклонении проекта не набрало необходимых голосов. Таким образом, Рада приняла проект госбюджета-2026 к сведению.

Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, проект бюджета принят к сведению "для дальнейшей работы".

Рассмотрение государственного бюджета в Верховной Раде

Представление правительством

Кабинет министров ежегодно до 15 сентября подает в Верховную Раду и Счетную палату проект закона о государственном бюджете на следующий год. Вместе с проектом предоставляется отчет о выполнении бюджета текущего года.

Бюджетный проект должен соответствовать требованиям Бюджетного кодекса и базироваться на Бюджетной декларации. Он не может содержать изменений или остановки других законов. Депутаты получают документ минимум за четыре дня до его представления.

Представление в парламенте

Проект бюджета представляет член правительства, ответственный за финансовую политику. На заседании могут выступать главные распорядители средств. Председатель бюджетного комитета делает доклад о соответствии проекта требованиям закона.

По итогам обсуждения парламент может отклонить его. В случае отклонения правительство должно подать новую редакцию в течение семи дней. Но обычно документ принимается к рассмотрению.

Три этапа рассмотрения

Бюджет принимается в трех чтениях. Если правительство подает проект с опозданием, сроки рассмотрения считаются от фактической даты подачи. В случае отставки правительства отсчет останавливается и возобновляется после формирования нового Кабинета Министров.

Первое чтение

До 1 октября депутаты и комитеты подают свои предложения. Они должны быть сбалансированными и содержать источники покрытия дополнительных расходов. Счетная палата предоставляет свои выводы до 1 октября.

Бюджетный комитет обобщает предложения до 15 октября и готовит выводы для голосования. Первое чтение происходит до 20 октября. По результатам обсуждения парламент принимает бюджетные выводы, которые становятся обязательной основой для дальнейшей доработки.

Второе чтение

Правительство вместе с комитетом готовит новую редакцию с учетом бюджетных выводов и подает ее до 3 ноября. Рассмотрение завершается до 20 ноября. На этом этапе утверждаются ключевые показатели: дефицит, доходы и расходы, государственный долг, минимальная зарплата, прожиточный минимум, трансферты местным бюджетам.

Если проект не сбалансирован, голосование могут отложить до двух дней для исправления. В случае отказа - документ отправляется на повторное второе чтение.

Третье чтение

До 25 ноября бюджетный комитет готовит проект к окончательному рассмотрению. Третье чтение используется для устранения противоречий и технических ошибок. После этого закон принимается в целом.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины заложен сценарий продолжения войны в течение 2026 года.

Все собранные налоги (2,8 трлн гривен) пойдут на сектор обороны. Остальные расходы (2 трлн гривен) будут профинансированы за счет международной помощи.

В бюджете предусмотрены увеличенные расходы на социальную сферу, в частности на повышение зарплат учителям, увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

