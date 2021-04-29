Рада рекомендувала уряду повернути пільговий тариф на е/е навколо АЕС

Верховна рада звернулася Кабінету міністрів з рекомендацією повернути пільговий тариф на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони біля атомних електростанцій. Пільги були скасовані з 1 січня 2021 року

Постанова Верховної ради набрала 311 голосів. Однак рішення є рекомендаційним та не є обов’язковим для виконання урядом.

Постановою рекомендується Кабінету міністрів України невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт·год набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діють до 30 черня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп 1 кВт·год, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·год.

Також з 1 січня скасована норма про 30% знижку на електроенергію для споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.