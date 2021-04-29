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Рада рекомендувала уряду повернути пільговий тариф на е/е навколо АЕС

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 16:44
Рада рекомендувала уряду повернути пільговий тариф на е/е навколо АЕС Фото: Рада звернулася до уряду з приводу підвищення тарифів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада звернулася Кабінету міністрів з рекомендацією повернути пільговий тариф на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони біля атомних електростанцій. Пільги були скасовані з 1 січня 2021 року

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні парламенту 29 квітня, яке транслювалося на Youtube.

Постановою рекомендується Кабінету міністрів України невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.

Постанова Верховної ради набрала 311 голосів. Однак рішення є рекомендаційним та не є обов’язковим для виконання урядом.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт·год набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діють до 30 черня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп 1 кВт·год, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·год.

Також з 1 січня скасована норма про 30% знижку на електроенергію для споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

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