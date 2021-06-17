Рада дозволила передачу майна вишів, що не використовується

За документ проголосували 290 народних депутатів.

Згідно з законом, майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, у тому числі який має статус національного, може безоплатно передаватись державному або комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності.

Однак передача можлива лише за умови його подальшого використання виключно для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами та/або ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню для провадження видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду для послуг, які не можуть безпосередньо надати виші, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

"Майно закладів освіти, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути вкладом у спільну діяльність", - вказано у законі.