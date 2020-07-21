Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес

Верховна рада відхилила три проекти постанов, які блокували підписання закону про гральний бізнес. Тепер підписання закону розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарії не підтримали три проекти постанов №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Про скасування результатів голосування Верховної ради України від 14 липня 2020 року про прийняття у цілому як закону проект закону України "Про державне регулювання діяльності по організації та проведення азартних ігор".

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній раді можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес; а після виправлення зауважень закон планують знову проголосувати.

Як писало РБК-Україна, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу попри велику кількість правок.