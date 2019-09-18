Рада ратифікувала протокол з Туреччиною про уникнення подвійного оподаткування

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0005 "Про ратифікацію протоколу між урядом України і урядом Турецької республіки про внесення змін до угоди між урядом України і урядом Турецької республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно", передає кореспондент РБК-Україна.

За ратифікацію проголосували 320 парламентарів.

Зважаючи на те, що протокол запроваджує порядок оподаткування, відмінний від передбаченого чинним законодавством України, він підлягає ратифікації Радою.

"Необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із турецькою стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом турецької республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно", - вказано у пояснювальній записці.

Так, суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0004 про ратифікацію протоколу між урядом України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до конвенції про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та капітал і протокол до неї.

Як писало РБК-Україна раніше, у січні Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал. Зазначалося, що це створює сприятливі умови для інвесторів України і Швейцарії.