Рада ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Британією

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект про ратифікацію Протоколу між урядами України та Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, передає кореспондент РБК-Україна.

За ратифікацію проголосували 323 нардепи.

Відповідна конвенція була вчинена у Лондоні 10 лютого 1993 року.

У пояснювальній записці підкреслюється, що відповідний протокол запроваджує ставки та порядок оподаткування, відмінні від передбачених чинним законодавством України, у звязку з чим він підлягає ратифікації Верховною радою.

Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

Нагадаємо, Рада ратифікувала протокол про зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром.

Як писало РБК-Україна, парламент у середу також ратифікував угоду між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї".