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Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России

Вторник 15 июля 2025 13:07
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Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального по преступлению агрессии против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, ратификацию поддержали 323 народных депутата.

Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России

Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Соглашение о создании Спецтрибунала

25 июня президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Стоит отметить, что устав спецтрибунала не содержит упоминаний о персональном иммунитете, что позволяет выдвигать обвинения даже действующему руководству России. Впрочем, вынесение приговора или заочное осуждение возможно только после отстранения от должностей.

Позже Зеленский объяснял, что для начала процесса создания спецтрибунала необходимо, чтобы Рада быстро ратифицировала соглашение.

Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала, есть ли вероятность, что спецтрибунал над Россией заработает в 2025-м году.

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