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Рада сьогодні розгляне створення ТСК з питань ветеранів

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Сьогодні відбудеться засідання Ради

Верховна рада сьогодні розгляне законопроект про створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань правового статусу ветеранів війни. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Крім того, депутати у другому читанні розглянуть 8 законопроектів, зокрема про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, про внесення змін до митного кодексу.

Сьогодні Рада також розгляне у першому читанні законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу, законопроект про Державне бюро розслідувань, законопроект про внесення змін до держбюджету на 2019 рік.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента парламентарі розглянуть виборчий кодекс.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".

РБК-Україна писало, що на початку лютого парламент 8 скликання створив Єдиний держреєстр ветеранів, прийнявши за основу і в цілому законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" про Єдиний державний реєстр ветеранів війни".

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