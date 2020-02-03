ru
ua

Рада розгляне питання скорочення числа нардепів на цьому тижні

Новини » Політика   

Рада може розглянути відповідні зміни до Конституції

На цьому пленарному тижні Верховна рада може розглянути зміни до Конституції України. Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, планується прийняти законопроект про зміни до Конституції про скорочення числа народних депутатів.

"На цьому пленарному тижні у нас багато законопроектів. В тому числі і зміни до Конституції України. Це питання щодо закріплення пропорційної виборчої системи і зменшення кількості народних депутатів. Я думаю, що більшість народних депутатів підтримала ці ініціативи, які були визначені президентом як невідкладні", - заявив Разумков.

Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Як писало РБК-Україна, законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

У вересні Верховна рада направила проект в КСУ з проханням дати висновок про його конституційність.

Угода з продажу клініки "Борис" повністю закрита, - Радуцький Наступним у концесію планують передати морський порт Чорноморська
Читати всі новини