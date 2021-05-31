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Рада розгляне постанову про визнання Лукашенка загрозою міжнародній безпеці

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне постанову про визнання режиму Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці на цьому тижні. Йдеться про проект №5560.

Про це повідомляє прес-служба Апарату ВР.

"Хочу доєднатись до цієї постанови, в якій український парламент висловлює вимоги до влади республіки Білорусь щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів", - сказала віце-спікер ВР Олена Кондратюк.

За її словами, Рада має розглянути і підтримати цю постанову уже у вівторок.

Крім того, зазначила віце-спікер парламенту, влада України має захистити права українців, які перебувають на території Білорусі або планують повернутися додому.

"Знаємо, що є українські пацієнти, які очікують на операції в білоруських лікарнях. Тому звертаємось до уряду та Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити можливість лікування або підшукати альтернативу для проведення операцій для кожного українця, який не зможе цього зробити в Білорусі через посилення санкцій", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови №5560, якою пропонують закликати світових лідерів визнати режим Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Як писало РБК-Україна, 23 травня режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.

Кабмін вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю. На такий крок пішли задля забезпечення безпеки українських громадян.

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