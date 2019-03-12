Рада розгляне петицію про легалізацію марихуани

Петиція зібрала 25 тисяч підписів менше, ніж за півтора місяця

Петиция с требованием легализовать в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.

Нардепов призывают путем изменения законодательства создать надлежащие условия для полноценного применения марихуаны в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований, государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, которые предусматривают использование продуктов с содержанием каннабиноидов.

Также депутатов призывают разрешить больным покупать, хранить и перевозить продукты с содержанием каннабиноидов с целью применения в медицинских целях и без цели сбыта.

Напомним, 1 ноября 2018 года в Великобритании вступил в силу закон о легальной продаже марихуаны в медицинских целях.

Ранее, 20 июля 2018 года, сенаторы Канады проголосовали за принятие законопроекта федерального правительства, который легализует рекреационную марихуану.

Отметим, что уже 22 октября глава государственной программы Канады по легализации марихуаны Билл Блэр заявил, что в магазинах закончился весь канабис после вступления в силу закона о легализации.