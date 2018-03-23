Рада може розглянути питання призначення нових членів ЦВК у квітні-травні, - Парубій

Наразі проходить спецперевірка кандидатів до складу ЦВК

Верховна рада України може розглянути питання призначення нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) у квітні-травні. Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій в інтерв'ю телеканалу "Рада", повідомляє прес-служба ВРУ.

"Ми вирішили найгостріші, ключові кадрові питання, які стояли на порядку денному сесії. У нас залишаться ЦВК, але ми ще очікуємо закінчення спецперевірки кандидатів, бо не всі вони одночасно подали документи, дехто подав їх пізніше. І це наступне кадрове питання, яке стоїть на порядку денному у квітні-травні", - сказав Парубій.

Крім того, Парубій зазначив, що усі фракції парламенту незалежно від політичної прихильності "здатні об’єднуватись, там, де йдуть ключові виклики, де йдуть ключові випробування, і приймати відповідальні рішення ключових, важливих питань".

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко заявляла, що Рада проголосує за оновлений склад ЦВК у перший тиждень квітня.