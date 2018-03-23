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Рада может рассмотреть вопрос назначения новых членов ЦИК в апреле-мае, - Парубий

НовостиПолитика    23.03.2018 - 18:14
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Сейчас проходит спецпроверка кандидатов в состав ЦИК

Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос назначения новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в апреле-мае. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада", сообщает пресс-служба ВРУ.

"Мы решили наиболее острые, ключевые кадровые вопросы, которые стояли на повестке дня сессии. У нас останутся ЦИК, но мы еще ожидаем окончания спецпроверки кандидатов, поскольку не все они одновременно подали документы, кое-кто подал их позже. И это следующий кадровый вопрос, стоящий на повестке дня в апреле-мае", - сказал Парубий.

Кроме того, Парубий отметил, что все фракции парламента, вне зависимости от политической приверженности "способны объединяться, там, где идут ключевые вызовы, где идут ключевые испытания, и принимать ответственные решения ключевых, важных вопросов".

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Рада проголосует за обновленный состав ЦИК в первую неделю апреля.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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