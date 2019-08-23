Рада може розглянути зняття депутатської недоторканності 29 серпня

На першому засіданні Верховної ради 9-го скликання може обговорюватись питання зняття депутатської недоторканності. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Серед переліку соціальних проектів також розглядатиметься питання зняття депутатської недоторканності.

"Є великий перелік законодавчих ініціатив, які треба буде розглянути на засіданні парламенту. Ми будемо пропонувати їх колегам і вирішувати, що саме потрапить до переліку питань на 29 серпня. В цьому пакеті точно є недоторканність. В нас декілька соцпроектів, які, я сподіваюсь, будуть законами. Одним з них також є про зняття депутатської недоторканності", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков повідомив, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні новообраного складу парламенту. Водночас він зазначив, що питання щодо коаліції ще не закрите.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що депутати визначилися з порядком першого засідання Верховної ради. У ній також візьмуть участь члени Центральної виборчої комісії.

Також зазначимо, що Рада затвердила склад тимчасової президії. До її складу повинні увійти представники усіх партій, що пройшли в парламент.

