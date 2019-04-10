Рада розглянула 80% правок до "мовного закону"

Верховна рада розглянула 80% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у середу, 10 квітня. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в законі 2082 правки, нардепи розглянули 1675 правок у середу.

"Ми розпочнемо нашу роботу з поправки 1676 народного депутата Писаренка, яка була відхилена профільним комітетом… Ранкове засідання Верховної ради України я оголошую закритим", - зазначила замголови ВР.

Відзначимо, поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі.

Фото: зала парламенту (Анастасія Светлевская/РБК-Україна)

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив, що нардепи не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" до другого туру виборів президента України. Парламентарій прогнозує, що розгляд поправок продовжиться і на наступному пленарному тижні

При цьому заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Сергій Березенко допускав, що "мовний закон" може бути прийнятий у другому читанні вже в цей четвер, 11 квітня, за умови відкликання поправок фракцією "Опозиційний блок".

Додамо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що "мовний закон" нардепи можуть не проголосувати до 21 квітня через те, що частина депутатів Ради зараз знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.