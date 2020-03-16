Рада може провести позачергове засідання 17 березня

Верховна рада може провести позачергове засідання у вівторок, 17 березня. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести засідання з 8 до 10 ранку.

"Шановні колеги, було запропоновано провести позачергове засідання з 8 до 10-ї. Винести два законопроекти. Перший проект, який зараз опрацьовується в комітеті і готується до розгляду. Друге - це питання, пов'язане зі зміною календарного плану нашої (ВРУ, - ред.) роботи", - заявив Разумков.

Нагадаємо, глава парламенту анонсував, що найближчим часом має відбутися позачергове засідання Верховної ради. Разумков заявляв, що на позачерговому засіданні буде розглядатися законопроект, пов'язаний з питаннями боротьби з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, з 16 березня в Україні закрили кордони через пандемію коронавірусу. Зокрема, закриті кордони на в'їзд для іноземців. Українці ж зможуть в'їжджати на територію країни на своєму транспорті.

Підкреслимо, сьогодні в Україні підтвердили два нові випадки коронавірусу. Обидва захворювання підтвердили у жінок в Чернівецькій області. На цей момент в країні п'ять людей захворіли на COVID-19, при цьому одна жінка померла.