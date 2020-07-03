Рада проведе позачергове засідання: що розглянуть

Верховна рада України проведе позачергове засідання у п'ятницю, 3 липня, о 14:00. Опублікований перелік питань до розгляду.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Відзначимо, порядок денний засідання опублікувала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зокрема, у порядку денному - законопроекти щодо протидії коронавірусу, про можливість випускникам шкіл з окупованих територій вступати без ЗНО в українські виші, проекти з підтримки виробництва електроенергії.

Крім того, парламент розгляне кадрові питання - відставку глави Національного банку України Якова Смолія та очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Нагадаємо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що ВР може відправити главу НБУ Якова Смолія у відставку в п'ятницю, 3 липня.