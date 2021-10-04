RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада проведе позачергове засідання у четвер

Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України цього тижня проведе позачергове засідання. Воно заплановане на четвер, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на погоджувальну раду.

"Від 153 народних депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон, - ред.) Поляков", - зазначив спікер Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков спростував, що його відкликання з посади спікера Верховної ради може відбутися у вівторок-середу.

Крім того, стало відомо, що парламент прийме закон про державний бюджет на 2022 рік у першому читанні до 20 жовтня 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаПозачергове засідання Ради