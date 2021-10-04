Рада проведе позачергове засідання у четвер

Верховна рада України цього тижня проведе позачергове засідання. Воно заплановане на четвер, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на погоджувальну раду.

"Від 153 народних депутатів надійшла пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон, - ред.) Поляков", - зазначив спікер Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков спростував, що його відкликання з посади спікера Верховної ради може відбутися у вівторок-середу.

Крім того, стало відомо, що парламент прийме закон про державний бюджет на 2022 рік у першому читанні до 20 жовтня 2022 року.