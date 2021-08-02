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Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня незалежності

Автор: РБК-Україна

Верховна Рада збереться 24 серпня на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України. Відповідне розпорядження підписав голова Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщение народного депутата Олексія Гончаренка.

"24 серпня о 13:00 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності України", - написав Гончаренко.

Раніше президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності України.

Нагадаємо, на реалізацію Плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.

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