Рада проведе два позачергових засідання у п'ятницю, - нардеп

У Верховній раді у п'ятницю буде два позачергових засідання. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На одному з засідань планується розблокувати підписання двох законів.

"У п'ятницю буде два засідання. Перше буде ініціювати президент України своїм листом. На ньому планується скасувати постанови про скасування закону про зміни в регламенті, децентралізаційного закону, щодо нього також були зареєстровані постанови. Я думаю, що будуть розглянуті також законопроекти, які пов'язані з кредитами для аграріїв. Низка питань по різних темах", - заявила Кравчук.

За її словами, також на засіданні планують розглянути законопроект №2769.

"Також мова йшла про те, щоб зменшити в дев'ять разів завдаток на участь у місцевих виборах", - сказала парламентар.

Кравчук наголосила, що проведення другого позачергового засідання буде ініційовано народними депутатами.

"Вчора збирались підписи. Ініціатива "Батьківщини", але наші депутати також підписують. Мова йде про створення ТСК по тих фактах, про які заявляв колишній міністр фінансів Уманський по зловживаннях по ПДВ, по державному бюджету", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура анонсував, що ВР збереться на позачергове засідання у п'ятницю, 24 квітня. Засідання має розпочатися після обіду - о 13:00. Порядок денний при цьому не розголошується.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції СН Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня.