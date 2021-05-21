Рада знову провалила законопроект про промислове забруднення

Верховна рада не прийняла в першому читанні законопроект про запобігання, зменшення і контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167). Законопроект відправили на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" таке рішення проголосувало 213 народних депутатів, при необхідних 225, утрималися - 30.

Зокрема 173 голоси дала фракція "Слуга народу", 17 - "Європейська солідарність", 1 - "Батьківщина", по 6 голосів дали фракції "Партія" За майбутнє"," Голос"," Довіра", 4 - позафракційні нардепи.

Перед голосуванням фракція "Батьківщина" заявила, що утримається.

Своєю чергою нардеп Антон Поляков заявив, що законопроект "ставить промисловість на коліна" і суперечить положенням Конституції України.

Член екологічного комітету Сергій Шахов додав, що документ викручує руки підприємствам, які в "білу" ведуть бізнес в Україні.

Мета документа - імплементувати в українське законодавство положення Директиви 2010/75 / ЄС про промислові викиди, а саме: об'єднати природоохоронні дозволи в одне - інтегроване, ввести кращі доступні технології і методи управління (НДТМ), створити реєстр промислових підприємств, які повинні отримувати такий дозвіл тощо.

Документ зареєстровано ще наприкінці вересня 2020 року. Він передбачає впровадження системи контролю промислового забруднення в рамках проекту "найкращі доступні технології та методи управління для України" (НДТМ для України), який реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням уряду Німеччини.

Що він ще передбачає: