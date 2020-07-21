Рада провалила закон, що дозволяв чиновникам приховувати майно за допомогою дітей

Верховна рада провалила у другому читанні законопроект №3355-1, який дозволив би приховувати чиновникам майно за допомогою дітей. За його прийняття у другому читанні проголосували лише 214 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При цьому парламентарії відмовилися направити його на повторне друге читання у профільний комітет. Таким чином, глава ВР Дмитро Разумков оголосив, що законопроект відхилено.

Зокрема, проект пропонував виключити з числа членів сім'ї декларанта дітей, які з ним не проживають. Тобто, документ дозволяв уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, що з ними не проживають.

Підкреслимо, зараз закон передбачає, що чиновники повинні декларувати не тільки свої доходи, нерухомість, авто і коштовності, а й ті, які належать членам їх сімей, або знаходяться у їх користуванні.

Крім того, цей проект пропонував не декларувати доходи радникам президента України на громадських засадах.

Нагадаємо, в травні парламент схвалив даний проект за основу, тоді його підтримали 244 парламентарі.

Як писало РБК-Україна, вчора Національне агентство по запобіганню корупції почало перевірку декларацій глави держави Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка.