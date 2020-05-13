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Рада знову хоче змінити систему електронного декларування

Новини » Політика     13.05.2020 - 18:58
Рада знову хоче змінити систему електронного декларування
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Ухвалення закону в цілому може призвести до того, що чиновники зможуть уникати декларування майна

Верховна рада прийняла за основу законопроект 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 244 народних депутатів.

Зазначимо, депутат Верховної ради від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зазначає, що цей проект дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають разом з декларантом; а також не декларувати доходи радників президента України на громадських засадах.

Зокрема, пропонується встановити, що електронне декларування поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого понад 50 відсотків частки належить державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі

"Також проектом закону виключаються з дії антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прес-секретар президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім'ї суб'єкта декларування", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК отримає доступ до бази даних з нерухомістю для перевірки декларацій. Агентство зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначену суб'єктом декларування, з оціночної вартості, зазначеної в базі.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК з початку року залучив до відповідальності 625 осіб за несвоєчасне декларування.

Теги Новини України Верховна Рададекларации депутатов
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