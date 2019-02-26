Рада знову провалила закон про боротьбу з хостелами в багатоповерхівках

Нардепи відмовилися направляти закон у комітет на повторне перше читання

Верховная рада провалила в первом чтении законопроект №10006 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", которым предлагается бороться с хостелами в многоэтажках. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, принятие документа за основу поддержали 188 нардепов, направление его в комитет на повторное первое чтение - 194 парламентария, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 197.

"Законопроект №10006 и альтернативный к нему отклонены", - прокомментировал Парубий.

Документ был разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания, и с целью усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.

Напомним, сегодня нардепы продолжили рассмотрение закона о борьбе с хостелами в многоэтажках.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине января 2019-го парламент провалил в первом чтении законопроект №6424-д и альтернативный к нему №6424-д1 о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины для борьбы с хостелами в многоэтажках.

Добавим, в начале сентября прошлого года парламент отправил законопроект №6424-д о борьбе с хостелами в многоэтажках на повторное первое чтение.

Следует отметить, нардепы в начале июля 2018 года отправили на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №6424 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".