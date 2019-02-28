Рада провалила закон про адаптування техрегламентів до законодавства ЄС

За ухвалення документа проголосували менше 200 парламентаріїв

Народные депутаты провалили во втором чтении законопроект №6235 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о технических регламентах и оценке соответствия". Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за принятие документа проголосовали менее 200 парламентариев, как и за направление его на повторное второе чтение в профильный комитет.

"Коллеги, у меня нет другой опции, как объявить, что законопроект №6235 отклонен", - подчеркнул Парубий.

Так, проект закона направлен на адаптацию национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству ЕС.

Законом предлагалось внести изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности в: Кодекс Украины об административных правонарушениях в части уточнения состава правонарушений и в сфере стандартизации, метрологии и метрологической деятельности, и технического регулирования; закон "О защите прав потребителей" в части уточнения требований по информированию потребителей по поводу определенных видов риска или продукции.

Кроме того, планировалось внести изменения в закон "О метрологии и метрологической деятельности" в части приведения его в соответствие с законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" по поводу порядка выдачи свидетельств о полномочиях на проведение поверки средств измерительной техники, а также в части уточнения некоторых положений (дополнением новым термином "рабочий эталон", заменой понятия "сертификат утверждения типа" на понятие "сертификат проверки типа" и т.д.).

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9253 "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Также сегодня Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегию) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.