Рада планує запустити ринок парникових квот

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

За проект закону проголосували 234 депутати

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9253 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 234 депутати Ради.

Документом передбачається запровадити в країні міжнародну систему моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів, яка приходить на зміну Кіотському протоколу.

Так, урядовий проект законодавчо стверджує систему верифікації даних про викиди. Планується, що підприємства самостійно будуть вираховувати викиди парникових газів на підставі нової, більш точної методики. Складені таким чином звіти будуть перевіряти фахівці-верифікатори.

Положеннями законопроекту пропонується, зокрема визначити:

повноваження органів державної влади в сфері МЗВ;

правові засади реєстрації установок у Державному реєстрі установок;

правові засади організації та здійснення МЗВ.

Також документом передбачається закріпити статус верифікатора звіту оператора про викиди парникових газів; встановити основні права та обов'язки оператора установки та верифікатора звіту оператора про викиди парникових газів; встановити основні аспекти надання адміністративних послуг у сфері МЗВ та встановити відповідальність за порушення законодавства у сфері МЗВ.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №8328 про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

У кінці квітня минулого року.Кабмін зареєстрував у парламенті проект закону №8328 "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.