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Рада провалила звернення до США щодо статусу основного союзника поза НАТО

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України не звертатиметься до Сполучених Штатів Америки за наданням статусу основного союзника поза НАТО. Відповідний проект постанови не підтримало необхідне число народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відзначимо, проект звернення не підтримав і комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. В результаті при голосуванні в сесійній залі його підтримали тільки 24 народних депутата. Один голос було подано "проти", ще 163 нардепи утрималися.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Рада не повинна голосувати за це звернення, оскільки таке рішення може поламати стратегічну логіку держави.

До цього посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що такий статус дається тим країнам, які не мають наміру або не можуть вступити до НАТО в силу політичних або географічних причин.

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