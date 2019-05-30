Рада просить про нові санкції проти РФ

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується посилити політико-дипломатичний тиск на РФ для припинення в країні асиміляції корінних народів

Верховна рада України схвалила проект постанови №10125 про звернення парламенту до міжнародної спільноти щодо нових санкцій проти РФ через порушення прав корінних народів у Російській Федерації, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови після низки невдалих спроб підтримали 234 нардепа.

Так, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити дії РФ, спрямовані на порушення і обмеження політичних, громадянських, національних, релігійних та культурних прав представників корінних народів Російської Федерації як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

"Використовувати всі можливі види санкцій до посадових осіб органів державної влади Російської Федерації, причетних до переслідування представників корінних народів за їх переконання і діяльність по відстоюванню прав корінних народів... використовувати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Російської Федерації з метою відновлення свободи слова, совісті і мирних зібрань", - зазначено в тексті постанови.

Також нардепи пропонують міжнародній спільноті посилювати політико-дипломатичний тиск на Росію з метою припинення політики фактичної асиміляції корінних народів, порушення суверенітету автономних республік РФ як форми національної державності корінних народів, забезпечення повної і реальної рівності осіб, які належать до корінних народів.

Парламентарі також просять звернути особливу увагу на необхідність захистити мови корінних народів Росії, вимагати від влади РФ повернути навчання на рідній мові і належне вивчення рідної мови в загальноосвітніх навчальних закладах у повному обсязі, усунути штучні перешкоди на шляху розвитку системи вищої освіти на мовах корінних народів.

Нагадаємо, ВР планувала звернутися до міжнародних організацій з метою засудження тиску на корінні народи в Росії ще на минулому пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, в Раду внесли проект постанови №10125 про звернення ВР до міжнародного співтовариства про засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

За словами глави комітету із закордонних справ Анни Гопко, Кремль посилив політичний тиск на корінні народи на території РФ. Зокрема, мова йде про системні порушення прав народів Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.