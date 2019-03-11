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Кремль посилив політичний тиск на корінні народи в РФ

Новини » Політика    11.03.2019 - 15:08
Кремль посилив політичний тиск на корінні народи в РФ
Фото: Ганна Гопко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардеп закликала проголосувати за засудження тиску на корінні народи у РФ після прийняття "мовного закону"

Російська влада посилила політичний тиск на корінні народи на території Російської Федерації. Про це повідомила голова комітету Верховної ради у закордонних справах Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп зазначила, що така тенденція спостерігається з 2014 року.

"Починаючи з 2014 року, Кремль одночасно із збройною агресією на території України посилив політичний та асиміляційний тиск на коренні народи Росії. Особливо з їх позицією щодо збройної агресії Росії проти України та анексії Криму", - повідомила Гопко.

За її словами, після ухвалення "мовного закону" Верховна рада у цьому скликанні має проголосувати за звернення народних депутатів щодо засудження порушення прав корінних народів на території РФ.

"Сподіваюсь, що в цьому скликанні ми зможемо виконати свій борг перед усіма поколіннями і ухвалити цей законопроект (звернення народних депутатів до ООН, ПА ОБСЄ, НАТО, РЄ щодо засудження порушення прав корінних народів на території РФ, - ред.)", - додала глава комітету.

Нагадаємо, Верховній раді України пропонують прийняти проект постанови №10125 про звернення парламенту до міжнародної спільноти з новим санкціям проти РФ через порушення прав корінних народів у Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раду внесли проект постанови №10125 про звернення ВР до міжнародного співтовариства про засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

Так, у грудні 2018 року в Раді анонсували, що український парламент може звернутися до міжнародного співтовариства з приводу порушення прав корінних народів у Росії. Йдеться, зокрема, про системні порушення прав народів Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.

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