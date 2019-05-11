Рада звернеться до ООН через тиск на корінні народи в РФ

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР планує закликати ООН, ПАРЄ, ПА НАТО та парламенти інших країн засудити системні порушення прав корінних народів Росії

Цього пленарного тижня Верховна рада планує звернутися до міжнародних організацій з метою засудження тиску на корінні народи в Росії. Відповідний проект постанови може бути включеним до порядку денного на засіданні парламенту 14 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Ініціаторами прийняття постанови виступили близько 20 народних депутатів. Зокрема, серед них голова комітету у закордонних справа Ганна Гопко, голова фракції БПП Артур Герасимов та заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза.

Так, Рада планує закликати ООН, ПАРЄ, ПА НАТО та парламенти інших країн засудити системні порушення прав корінних народів Росії.

"Проект постанови № 10125 - "Про звернення Верховної ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації" - для включення до порядку денного", - йдеться на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раду внесли проект постанови №10125 про звернення ВР до міжнародного співтовариства про засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

За словами глави комітету у закордонних справах Ганни Гопко, Кремль посилив політичний тиск на корінні народи на території Російської Федерації.

Зокрема, йдеться про системні порушення прав народів Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.