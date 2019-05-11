ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада звернеться до ООН через тиск на корінні народи в РФ

Новини » Політика    11.05.2019 - 11:27
Рада звернеться до ООН через тиск на корінні народи в РФ
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР планує закликати ООН, ПАРЄ, ПА НАТО та парламенти інших країн засудити системні порушення прав корінних народів Росії

Цього пленарного тижня Верховна рада планує звернутися до міжнародних організацій з метою засудження тиску на корінні народи в Росії. Відповідний проект постанови може бути включеним до порядку денного на засіданні парламенту 14 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Ініціаторами прийняття постанови виступили близько 20 народних депутатів. Зокрема, серед них голова комітету у закордонних справа Ганна Гопко, голова фракції БПП Артур Герасимов та заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза.

Так, Рада планує закликати ООН, ПАРЄ, ПА НАТО та парламенти інших країн засудити системні порушення прав корінних народів Росії.

"Проект постанови № 10125 - "Про звернення Верховної ради до ООН, ПАРЄ,  Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації" - для включення до порядку денного", - йдеться на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раду внесли проект постанови №10125 про звернення ВР до міжнародного співтовариства про засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

За словами глави комітету у закордонних справах Ганни Гопко, Кремль посилив політичний тиск на корінні народи на території Російської Федерації. 

Зокрема,  йдеться про системні порушення прав народів Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.

Парубій прокоментував позов про заборону підписувати "мовний закон" До Ради внесли п'ять постанов про дату інавгурації Зеленського
Новини України Російська ФедераціяВерховна Раданацменшины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся