Рада пройшла всі правки в новий виборчий кодекс

Верховна рада України напередодні позачергових виборів до ВР розглянула всі поправки до нового виборчого кодексу з відкритими списками. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документ було подано 4568 поправок.

"Отже, колеги, нарешті, ми завершили розгляд усіх правок", - сказав Парубій.

Глава парламенту зазначив, що до голосування за документ Рада перейде близько 11:00.

Нагадаємо, народний депутат, доповідач по виборчому кодексу Олександр Черненко заявив, що комітет з правової політики та правосуддя, а також робоча група не проводитимуть окреме засідання для підготовки поправок виборчого кодексу, які будуть поставлені на повторне голосування. Він підкреслив, що робоча група розглянула кожну правку, і нових не з'явилося.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Андрій Парубій скликав нараду з питання голосування за виборчий кодекс.

Додамо, глава парламенту прогнозує, що за новий виборчий кодекс проголосують 240 депутатів Верховної ради.