Рада предлагает предоставить отпуск на 60 дней для военных при демобилизации

Так, законопроект предлагает обеспечить военных, уволенных в связи с демобилизацией с военной службы, отдыхом продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного обеспечения в течение мобилизационного периода за счет госбюджета.

Также нардепы предлагают увеличить общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения зарплаты с 15 до 30 дней в году.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставлять одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка мужу, жена которого родила ребенка или отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка. При этом отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от возраста ребенка.

Напомним, Рада установила дополнительные основания для увольнения с военной службы.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу.

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