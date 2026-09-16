Рада проголосовала за отмену льготы на посылки: что изменится

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №16051-1, который предусматривает изменение правил налогообложения международных посылок и электронной торговли. За основу документ поддержали 273 народных депутата.

Также Верховная Рада также поддержала в первом чтении законопроект №15460, который предусматривает обновление таможенных правил для международных почтовых и экспресс-отправлений. Документ депутаты приняли за основу, его поддержали 267 парламентариев.

Когда заработают новые правила

При этом изменения не должны вступить в силу сразу после принятия закона. Как отметил Железняк, нормы смогут начать действовать не ранее 1 июля 2027 года и только после соответствующего решения правительства.

Ранее Министерство финансов сообщало, что законопроекты №16051-1 и №15460 являются взаимосвязанными и формируют новые правила налогообложения электронной торговли и международных отправлений.

Какие изменения предлагают

Законопроект предусматривает изменение правил уплаты НДС для отдельных категорий товаров, которые ввозятся в Украину из-за границы. Отдельные нормы касаются покупок через электронные площадки, частных отправлений, несопровождаемого багажа, а также товаров для нужд безопасности и обороны.

Посылки стоимостью до 150 евро

Для международных отправлений стоимостью до 150 евро предлагается установить отдельный порядок администрирования и уплаты НДС. Речь идет о товарах, которые приобретаются дистанционно через электронные интерфейсы и доставляются в Украину почтовыми или экспресс-отправлениями. Подакцизные товары в эту категорию не входят.

Документ также вводит определения электронного интерфейса и предприятия, которое его использует, а также устанавливает правила применения валютных курсов при расчете налога.

Подарки между частными лицами

Отдельно прописаны условия для товаров, которые физические лица отправляют друг другу без оплаты. Для таких международных отправлений стоимостью до 45 евро предлагается сохранить освобождение от НДС. Оно распространяется на товары для личного использования, которые не имеют коммерческого характера.

Багаж и товары для обороны

Освобождение от НДС также предусматривается для товаров стоимостью до 150 евро, которые ввозятся в составе несопровождаемого багажа. При этом подакцизная продукция не подпадает под такую льготу.

Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от налога для отдельных товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны, энергетического оборудования и продукции для сил обороны. Для физических лиц также предусматривается возможность возврата уплаченного НДС.