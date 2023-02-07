Рада проголосовала первые в этом году изменения в госбюджет

Верховная Рада проголосовала первые в этом году изменения в государственный бюджет на 2023 год. К расходам хотят прибавить 5,5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.
Законопроект №8399 об изменениях в госбюджет в первом чтении поддержали 266 депутатов.
Так, к расходам прибавляют 5,5 млрд гривен.
Кроме этого, программу (на 52,5 млрд гривен) о "Фонде восстановления последствий агрессии" передают от Минфина в Министерства развития общин и территорий Украины. Таким образом, распорядителем будет Александр Кубраков.
К тому же, отменяют норму о повышении зарплат Нацсовету по закону "О медиа".
Как сообщалось ранее, Нацбанк предупредил о рисках недополучения доходов в госбюджете-2023.
К тому же в Минфине рассказали, когда следует ожидать финансирования от МВФ.
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