Рада може проголосувати перевнесений законопроект про військкомати у четвер

У комітеті нацбезпеки зазначили, що закон провалили через погану дисципліну у сесійній залі Ради

Верховная рада Украины может проголосовать перевнесенный законопроект о реформировании военных комиссариатов в четверг, 7 февраля. Об этом сообщил глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы комитета, этот закон - один из самых выдающихся элементов обороноспособности Украины.

"К сожалению, вчера из-за низкой дисциплины народных депутатов был провален наш законопроект о военных комиссариатах. Фактически, это один из самых выдающихся элементов нашей обороноспособности. Закон был провален. У нас есть договоренность с руководством фракций, с председателем Верховной рады. Мы не можем себе позволить упустить такой законопроект. Есть предложение, депутат перевнес его как отдельный закон. Есть предложение сейчас поддержать его за основу и в целом и завтра его проголосовать", - заявил Пашинский.

Секретарь комитета, нардеп Иван Винник также отметил, что законопроект о военкоматах не проголосовали из-за отсутствия депутатов в сессионном зале.

"Законопроект не набрал необходимого количества голосов из-за плохой дисциплины в ВР. Поэтому мы как профильный комитет должны исправлять ситуацию", - заявил Винник.

Отметим, что перевнесенный закон был зарегистрирован в парламенте под номером №10008 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании отдельных вопросов мобилизации, гражданской защиты, социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий лиц".

Напомним, во вторник нардепы провалили во втором чтении законопроект №9285 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018-го Рада приняла закон о реформировании системы военкоматов за основу. За проект после нескольких неудачных попыток проголосовали 238 парламентариев.

Добавим, 18 декабря парламент поддержал за основу в первом чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.