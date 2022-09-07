Рада проголосував за нового голову Фонду держмайна: що відомо

Верховна рада України обрала нового голову Фонду державного майна. Ним став колишній депутат від партії "Голос" й член української переговорної делегації з Росією Рустем Умєров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами Гончеренка, під час засідання, призначення Умєрова новим головою Фонду держмайна підтримали 282 члени Верховної ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 лютого Рада звільнила Дмитра Сенніченка з посади голови Фонду держмайна. За його словами, після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку - два роки.

Тим часом Умєрова було представлено в якості кандидата на посаду нового голови Фонду держмайна під час засідання фракції "Слуга народу".

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