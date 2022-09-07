RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада проголосував за нового голову Фонду держмайна: що відомо

Фото: Рустем Умєров, голова Фонду держмайна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада України обрала нового голову Фонду державного майна. Ним став колишній депутат від партії "Голос" й член української переговорної делегації з Росією Рустем Умєров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами Гончеренка, під час засідання, призначення Умєрова новим головою Фонду держмайна підтримали 282 члени Верховної ради.

Тим часом Умєров вже склав повноваження народного депутата.

"Очікується, що Умєров зможе змінити формат роботи Фонду та залучити інвестиції", - додає Гончаренко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 лютого Рада звільнила Дмитра Сенніченка з посади голови Фонду держмайна. За його словами, після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку - два роки.

Тим часом Умєрова було представлено в якості кандидата на посаду нового голови Фонду держмайна під час засідання фракції "Слуга народу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаУкраїнаФонд госимущества