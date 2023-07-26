Рада продлит военное положение и мобилизацию в ближайшие дни, - нардеп

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлят. Вероятно, это произойдет в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это уже восьмое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны. В последний раз их продлили в мае до 18 августа 2023 года.

Железняк напомнил, что для продления военного положения и всеобщей мобилизации президент Украины должен подписать два указа, которые подают на утверждение в парламент. Затем оборонный комитет Рады должен одобрить указы. После этого проходит голосование в зале.

Почему вводится военное положение

Напомним, военное положение в Украине было введено из-за полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация, которая осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. В первую очередь проводится призыв резервистов, бывших участников АТО, ООС с постепенным наращиванием численности войск за счет проходивших службу военнообязанных.

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