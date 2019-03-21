Рада розглянула майже 60% правок до "мовного закону"

Верховна рада розглянула майже 60% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 21 березня. Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в законі 2082 правки, парламентарі пройшли 1217 правок у четвер.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк заявила про суттєве розбалансування "мовного закону" через провалені поправки, враховані комітетом.

Так, представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України.

Крім того, нардеп підкреслював, що в четвер депутати не зможуть продовжити засідання парламенту для завершення розгляду поправок через відсутність голосів за це рішення.

Як писало РБК-Україна, парламент у середу, 20 березня, розглянув майже 40% поправок до "мовного закону". Всього в законі 2082 правки.