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Рада розглянула майже 40% поправок до "мовного закону" в середу

Новини » Політика    20.03.2019 - 14:35
Рада розглянула майже 40% поправок до "мовного закону" в середу
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 824 поправки з 2082 до "мовного закону" у другому читанні

Верховна рада України в середу, 20 березня, розглянула майже 40% поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, усього в законі 2082 правки. Парламентарі розглянули вже 824 поправки.

"Ми з вами починаємо завтра роботу з поправки 825-ї", - зазначив глава парламенту.

Відзначимо, в ході розгляду ряд редакційно врахованих правок поставили на підтвердження, проте їх не підтримали, оскільки в залі не було достатньої кількості парламентарів.

Крім того, Парубій заявив, що домовився з главою комітету ВР з питань культури і духовності Миколою Княжицьким з приводу того, щоб глава комітету коментував не всі розглянуті правки. Глава парламенту підкреслив, що ряд нардепів штучно затягують розгляд закону. Перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради він закликав парламентарів не ставити свої правки на підтвердження, щоб прискорити проходження закону.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на джерело в парламенті, пленарне засідання Верховної ради можуть продовжити в четвер, 21 березня, до прийняття "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, Рада у вівторок, 19 березня, розглянула понад 30% поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки, парламентарі у вівторок пройшли 656 поправок.

Додамо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що прийняття "мовного закону" передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин.

Рада продовжила розглядати поправки до "мовного закону" Рада розглянула понад 30% правок до "мовного закону" у вівторок
Теми: Засідання Ради
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