Рада розглянула половину поправок до "мовного закону"

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 1041 поправку з 2082 до "мовного закону" у другому читанні

Верховна рада України в четвер, 21 березня, розглянула половину поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в законі 2082 правки. Парламентарі розглянули вже 1041 поправку.

"Ми пройшли половину поправок, колеги, з чим я вас вітаю", - зазначила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Відзначимо, в ході розгляду ряд редакційно врахованих правок поставили на підтвердження, проте нардепи їх не підтримали, оскільки в залі не було достатньої кількості парламентарів.

Додамо, віце-спікер Верховної ради Оксана Сироїд заявила, що 21 березня окремі народні депутати продовжили зволікати з ухваленням "мовного закону".

"Я переконана, що є умисл з боку "Опозиційного блоку", депутати якого фактично знищують законопроект, ставлячи кожну поправку на підтвердження, безглуздо наполягаючи на цих поправках. Намагаються затягнути процес і знищити довіру до закону", - заявила віце-спікер.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на джерело в парламенті, пленарне засідання Верховної ради можуть продовжити в четвер, 21 березня, до прийняття "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, Рада в середу, 20 березня, розглянула майже 40% поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки.

Додамо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що прийняття "мовного закону" передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин.