Рада продовжила розгляд закону про ринок землі, в залі 286 нардепів

Верховна рада України продовжила розгляд правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Парламентарії у пленарний четвер розглянули 184 правки.

Нагадаємо, парламент вчора, 6 лютого, увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. У СН пояснили, що фракція ОПЗЖ не відкликана свої правки, хоча раніше про таку можливість повідомляли джерела РБК-Україна.

Відзначимо, під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні. Разумков зазначив, що це буде залежати від кількості правок, на яких будуть наполягати нардепи.

Так, народні депутати в четвер працювали до 19:30. Спочатку пропонувалося продовжити засідання до 20:00. А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попереджав про можливість проведення нічного засідання парламенту.