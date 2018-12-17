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Рада продовжить мораторій на продаж землі у четвер, - Парубій

Новини » Політика    17.12.2018 - 11:40
Рада продовжить мораторій на продаж землі у четвер, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідне питання нардепи мають включити у порядок денний ВР у вівторок

Народні депутати зможуть розглянути блок питань щодо продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР зазначив, що питання мораторію парламентарі мають включити у порядок денний у вівторок, 18 грудня.

Рада продовжить мораторій на продаж землі у четвер, - Парубій

"Пропонується у вівторок включити у порядок денний сесії усі питання, які стосуються питання мораторію щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Для того, щоб ми у вівторок могли включити, у середу розглянути на комітеті, а в четвер - усі питання, які стосуються мораторію на землю, розглянути одним блоком", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, на початку грудня у Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі. Відзначимо, що одним із законопроектів №9355-3 пропонується продовжити мораторій до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". Документом мораторій був продовжений до 2018 року.

На початку листопада 2018 року Конституційний суд України відмовився розглядати конституційне подання групи народних депутатів про скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Додамо також, що Порошенко у ході щорічного звернення до українського парламенту підкреслював, що зараз немає шансів на зняття мораторію з продажу землі та запуск відповідного ринку. При цьому глава держави нагадав, що Європейський суд з прав людини визнав мораторій на вільний ринковий оборот землі порушенням прав українців.

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