Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий вопрос нардепы должны включить в повестку дня ВР во вторник

Народные депутаты смогут рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР отметил, что вопрос моратория парламентарии должны включить в повестку дня во вторник, 18 декабря.

"Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса моратория на продление запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком", - сообщил Парубий.

Напомним, в начале декабря в Раду внесли пять законопроектов о продолжении моратория на продажу земли. Отметим, что одним из законопроектов №9355-3 предлагается продлить мораторий до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". Документом мораторий был продлен до 2018 года.

В начале ноября 2018 года Конституционный суд Украины отказался рассматривать конституционное представление группы народных депутатов об отмене моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Добавим также, что Порошенко в ходе ежегодного обращения к украинскому парламенту подчеркивал, что сейчас нет шансов на снятие моратория с продажи земли и запуск соответствующего рынка. При этом глава государства напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушением прав украинцев.