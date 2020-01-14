Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Нардепи повинні були повернутися з перерви у 11:05, проте засідання продовжилося лише в 12:31

Народні депутати у вівторок, 14 січня, продовжили роботу Верховної ради України до вичерпання порядку денного. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 229 парламентарів.

Зокрема, після виступів парламентарів з трибуни голова Ради Дмитро Разумков повідомив, що в його кабінеті будуть проводитися консультації з головами фракцій. У зв'язку з цим він оголосив перерву у пленарному засіданні до 11:05.

Проте до роботи нардепи повернулися лише о 12:31.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті ініціюють позачергове засідання Верховної ради для розгляду законопроекту про децентралізацію. За його словами, у фракції очікують, що Конституційний суд надасть висновок щодо законопроекту до початку наступної сесії парламенту.

Також РБК-Україна писало, що Рада розгляне створення єдиного органу інтелектуальної власності на цьому тижні. Зокрема, нардепи повинні розглянути створення єдиного органу інтелектуальної власності в Україні.

Також повідомлялося, що Рада не буде розглядати закон про ринок землі на цьому тижні. Проект закону відсутнє в порядку пленарному тижні 14-17 січня.