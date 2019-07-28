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В Україні створили посаду уповноваженого з прав осіб з інвалідністю

Новини » Політика    28.07.2019 - 08:49
В Україні створили посаду уповноваженого з прав осіб з інвалідністю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також Кабмін ліквідував ряд урядових відомств

Кабінет міністрів України утворив посаду урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

Так, відповідно до постанови №665 від 24 липня в структуру урядового секретаріату була введена посада уповноваженого з прав осіб з інвалідністю, а також був утворений апарат уповноваженого.

Крім того, цією ж постановою Кабмін ліквідував ряд урядових відомств, зокрема, офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, департамент з питань державного управління та департамент з питань регіональної політики.

"Ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, департамент з питань державного управління, департамент з питань регіональної політики, департамент забезпечення документообігу та контролю", - йдеться в постанові уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив нового тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України. Так, новим тимчасовим очільником ДФС став Денис Гутенко. Гутенко приступив до виконання своїх обов'язків 23 липня.

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