ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді рекомендують подовжити дію податкових пільг на період карантину

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 11:54
Раді рекомендують подовжити дію податкових пільг на період карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом передбачене продовження ще на місяць звільнення ФОП від ЄСВ за себе

Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це повідомив перший заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Facebook.

За словами нардепа, комітет одноголосно підтримав проект закону.

Раді рекомендують подовжити дію податкових пільг на період карантину

"Щойно з колегами по комітету одноголосно підтримали до 2-го читання наш черговий антикризовий законопроект №3329-д. Знайшли шляхи для додаткової допомоги медикам, бізнесу та громадянам на період карантину", - зазначив парламентар.

Зокрема, до другого читання у закон були внесені такі зміни:

  • до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів)
  • допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором
  • надали можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОПів.

Крім того, у проекті до кінця останнього місяця карантину продовжили строк пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей платників на запити податкової і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

"Крім того, збереглися норми з 1-го читання: звільнення ФОПів від ЄСВ за себе до 31 травня, мораторій на перевірки та незастосування штрафів та пені за порушення податкового законодавства і законодавства з ЄСВ до кінця карантину, продовження спрощеної процедури капіталізації банків", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці квітня Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3329-д, за документ проголосували 336 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада схвалила за основу законопроект №2166, який повинен усунути податкову дискримінацію для фізичних осіб-підприємців. За нього проголосували 366 парламентаріїв.

Теги Новини України карантинфинкомитет ВРУПодаткиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся